Рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Олег Николаевич, мы с Вами уже не один час общаемся, Вы мне так или иначе рассказываете о том, что происходит в крае. Тем не менее, хотелось бы в систематизированном виде услышать Ваши оценки социально-экономического положения.

О.Кожемяко: Владимир Владимирович, я искренне рад приветствовать здесь, на Русском острове, Вашем детище, которое благодаря Вашим решениям в 2012 году было создано и сейчас у всех вызывает восхищение, а также поблагодарить за то, что приняли решение о проведении VI Восточного экономического форума. Он нами подготовлен вместе с «Росконгрессом», Роспотребнадзором, с другими федеральными структурами по вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности и среди гостей, участников, волонтеров. Поэтому я думаю, что он пройдет нормально и слаженно.

Здесь по Вашему поручению завершается строительство сейчас хореографического и музыкального училищ вместе со школой-интернатом и домом для преподавателей. Это будет большим импульсом для развития культуры для наших детей – не только для Приморья, но и для всего Дальнего Востока. Там будут учиться дети, и Приморская сцена Мариинского театра будет хорошей площадкой для того, чтобы они могли реализовывать свои возможности. Поэтому здесь развивается целый комплекс, который даст возможность и жителям нашего края, и нашим гостям видеть те новые преобразования – и на Русском острове, и в целом в крае.

Продолжение следует.

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