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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ01.09.2021 19:29

Протон-ПМ расширяет сотрудничество с Техно-школой

Утверждена дорожная карта сотрудничества компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») с Техно-школой имени В.П. Савиных на 2021-2022 учебный год. Помимо проведения традиционных мероприятий — практик для старшеклассников в Центре дуального образования, профессиональных проб для учащихся 8–11 классов, профориентационной Ёлки для четвероклассников, Техно-фестиваля и встреч родителей с представителями предприятия — запланированы новые форматы взаимодействия.

Молодые специалисты Протон-ПМ будут преподавать модули, связанные с цифровыми и прикладными технологиями. Кроме этого, протоновцев — участников научно-технической деятельности — планируется привлечь к обучению школьников научной деятельности и коммуникации: определять актуальность темы, критически оценивать и анализировать информацию, правильно излагать мысли и результаты исследований, публично выступать и защищать проект.

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «Практика в преподавании — отличный шанс для наших ребят повысить коммуникационные и организаторские навыки. Работать с детьми не так-то просто: нужно уметь заинтересовать школьника, быть в меру настойчивым и гибким, стать примером, которому захочется подражать. Мы рады, что Техно-школа даёт нам возможность экспериментировать с форматами и темами, всегда идёт навстречу. Конечно, нас связывают и гораздо более серьёзные задачи. Через год-полтора свои двери откроет новый корпус Техно-школы, рассчитанный на 1050 человек. Здесь будут учиться дети наших сотрудников, и мы заинтересованы в том, чтобы они получили востребованное образование».

В конце июля 2021 года стало известно, что проект нового корпуса Техно-школы в Новых Лядах прошёл госэкспертизу. Здание спроектировано таким образом, чтобы обеспечить обучение детей в одну смену. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин перед начальными и средними образовательными организациями. Четырёхэтажный корпус оснастят современными лабораториями и мастерскими, спортивными залами, большой столовой, библиотекой.

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