Поздравление Президенту Узбекистана по случаю 30-летия провозглашения независимости республики

Source: President of Russia – Kremlin
«Ваша страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в региональных и международных делах», – отметил в своём поздравлении глава Российского государства.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия придаёт большое значение укреплению отношений стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами, а также наращиванию плодотворного сотрудничества на всех направлениях. «Это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Узбекистана, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии», – подчеркнул Президент России.