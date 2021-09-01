Поздравление Олега Матыцина с Днём знаний и началом нового учебного года

Source: Russia Ministry of Sport

Дорогие друзья!

От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю всех учащихся, студентов, аспирантов, преподавателей, тренеров, руководителей и сотрудников спортивных образовательных учреждений с Днём знаний и началом нового учебного года!

Образование и воспитание молодого поколения является приоритетом нашего государства, основой процветания и благополучия России.

Система профессионального физкультурного и спортивного образования в стране играет ключевую роль в подготовке специалистов. От учителей физической культуры, тренеров, спортивных психологов, менеджеров зависит дальнейшее развитие нашей сферы деятельности.

В 2020-2021 учебном году подведомственные Минспорту России вузы и училища олимпийского резерва подготовили более 8,5 тысячи выпускников. Убеждён, они достойно пополнят ряды специалистов в области физической культуры и спорта.

На завершившихся Играх XXXII Олимпиады в Токио и других крупных международных соревнованиях успехи наших спортсменов во многом стали возможны благодаря труду, знаниям и методикам тысяч тренеров и работников спортивной отрасли.

В ближайшем будущем нас также ждут значимые спортивные события. Все в полной мере осознают важность и значимость предстоящих задач и готовы приложить для их решения максимальные усилия.

В этом году в подведомственные образовательные организации высшего и профессионального образования приняты на обучение более 11,5 тысячи студентов. Уверен, студенты, начинающие свой путь в стенах спортивных вузов и училищ олимпийского резерва, внесут свой значимый вклад в развитие физической культуры и спорта в нашей стране.

Желаю всем крепкого здоровья, стремления к новым знаниям и открытиям, больших успехов на пути к спортивным вершинам!

О.В. Матыцин

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