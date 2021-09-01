Source: President of Russia – Kremlin

Цель альянса – создание безопасной и благоприятной цифровой среды, которая давала бы детям возможности для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном пространстве.

Участники Альянса – владельцы крупнейших российских платформ, видеохостингов и поисковиков – берут на себя повышенные обязательства самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, способному нанести вред здоровью и развитию детей, а также обмениваться лучшими практиками и новейшими разработками в этой сфере.

MIL OSI