Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Союз МС-20#ЭП-2001.09.2021 10:37

Пилотируемый корабль «Союз МС-20» отправился на Байконур

На контрольно-испытательной станции Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершился начальный этап заводских комплексных испытаний транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20». Сегодня, 1 сентября 2021 года, корабль отправился на космодром Байконур для продолжения штатной подготовки на техническом комплексе.

В период с января текущего года специалисты РКК «Энергия» полностью выполнили программу автономных испытаний бортовых систем и агрегатов корабля «Союз МС-20». После окончания комплексных, пневмовакуумных и приемосдаточных испытаний корабль прошел процедуру выходного контроля и был подготовлен к отправке на космодром железнодорожным транспортом.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» по программе доставки участников 66-й основной экспедиции и 20-й экспедиции посещения на Международную космическую станцию намечен на декабрь 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Командиром основного экипажа является космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, также на борту будут находиться японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано.

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