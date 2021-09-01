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#Роскосмос#Памятная дата#ЦНИИмаш#Красмаш02.09.2021 00:10

Первый директор ЦНИИмаш — Лев Рувимович (Робертович) Гонор

Сегодня, 2 сентября 2021 года, исполняется 115 лет со дня рождения руководителя и организатора работ в области артиллерийского вооружения и производства первых ракетных комплексов дальнего действия, Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской I ст. и Государственной премий СССР Льва Рувимовича (Робертовича) Гонора.

Окончил Ленинградский военно-механический институт: инженер-механик по артиллерийскому вооружению (1929 г.). Работал: в 1929-1939 гг. — завод «Большевик», г. Ленинград: прошел путь от мастера до главного инженера (1937 г.); с 1939 года — Сталинградский артиллерийский завод «Баррикады»: директор; в 1942-1945 гг. — Свердловский артиллерийский завод № 9: директор; в 1945-1946 гг. — директор завода «Большевик». В 1946 году был в командировке в Германии с целью ознакомления с немецкими работами по ракетной технике.

В 1946-1950 гг. — первый директор НИИ-88 (ныне — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»); с 1950 года — директор Красноярского артиллерийского завода № 4 им. Ворошилова (Красноярский машиностроительный завод, входит в Роскосмоса). В 1952 году арестован, а в 1953 году освобожден и реабилитирован.

В 1954-1964 гг. — заместитель начальника Центрального института авиационного моторостроения и начальник его филиала в пос. Тураева Московской обл., где создавалась испытательная база двигателестроения.

Лауреат Сталинской I ст. (1946 г.) и Государственной (1968 г.) премий СССР. Награжден орденами Ленина (1939, 1942, 1944 гг.), Красной Звезды (1942), Отечественной войны I ст. (1945 г.), Кутузова I ст. (1943 г.), медалями.

Выдающийся организатор оборонной, ракетной и авиационной промышленности Лев Рувимович (Робертович) Гонор скончался 13 ноября 1969 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

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