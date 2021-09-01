Олег Матыцин принял участие в праздновании Дня знаний в РГУФКСМиТ

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 1 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил праздничное мероприятие по случаю Дня знаний в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК). Министр выступил с напутственными словами и поздравил с праздником студентов и преподавателей вуза.

«Я очень рад быть здесь сегодня с вами. Прежде всего, хочу сказать «спасибо» всем преподавателям, родному ГЦОЛИФКу, нашему дому за то, что дал путёвку в жизнь многим людям, которые достойно несут с тех пор звание выпускника ГЦОЛИФКа, – сказал Олег Матыцин. – Сегодня вы становитесь частью столетней истории университета. Студенчество – это самая счастлива пора в жизни человека, и хотя, когда человек приходит в вуз впервые, то ему каждый норовит это сказать, но пройдут годы, вы станете уже первоклассными специалистами, и уже спустя несколько лет вы действительно согласитесь с этим высказыванием. А сейчас, будьте открыты для новых знаний, общения, возможностей университета. Ровно 40 лет назад я сам стоял в толпе таких первокурсников, радовался и гордился, что я здесь, что мне выпадет возможность пообщаться с олимпийскими чемпионами. Сегодня для вас открывается безграничный мир возможностей – не упустите его! С праздником и удачи!».

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма – крупнейшее в России и за рубежом высшее учебное заведение в области физической культуры и спорта. Университет готовит высококвалифицированных специалистов в сфере туризма, гостиничного дела, рекреации, гуманитарных и экономических наук.

В этом году университету исполнилось 103 года с момента основания. Выпускниками вуза являются более 170 олимпийских чемпионов. Всего подготовлено больше 55 тысяч специалистов высшей квалификации, в том числе около четырёх тысяч иностранных студентов и аспирантов из 115 стран.

На Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) выступали 11 студентов и 32 выпускника РГУФКСМиТ. Победителями и призёрами Игр стали 18 из них. Сейчас в XVI Паралимпийских летних играх принимают участие три студента РГУФКСМиТ и восемь выпускников.

Фото: пресс-служба РГУФКСМиТ

Пресс-служба Минспорта России

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