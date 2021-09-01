Олег Матыцин вместе с паралимпийскими чемпионами Токио Александром Кузюковым и Максимом Шабуровым откроет павильон «Спорт – норма жизни» на Восточном экономическом форуме

Source: Russia Ministry of Sport

Со 2 по 4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета пройдёт шестой Восточный экономический форум.

В рамках мероприятия Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин откроет павильон «Спорт – норма жизни» вместе с победителями XVI Паралимпийских летних игр в Токио (Япония) по фехтованию Александром Кузюковым и Максимом Шабуровым.

На Паралимпиаде в Токио Александр и Максим вместе с Артуром Юсуповым выиграли золотые медали в командных соревнованиях на шпагах. В личном зачёте Александр Кузюков завоевал «золото» в соревнованиях шпажистов в категории В, Максим Шабуров – «серебро» в категории А.

Павильон «Спорт – норма жизни» будет открыт со 2 по 7 сентября на территории специально возведённого выставочного комплекса «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс кампуса Дальневосточного федерального университета.

В павильоне будут работать интерактивные зоны спортивных активностей: электронный тир, лук со стрелами и мишенью, дартс, различные симуляторы по видам спорта. Пройдут мастер-классы по броскам дзюдо, ударам по боксёрской груше, фехтованию, мини-кёрлингу.

Участники и гости форума смогут попробовать себя в различных олимпийских и неолимпийских видах спорта, установить свой собственный рекорд на спортивных снарядах комплекса ГТО или испытать свои силы в новом формате соревнований «Игры ГТО». На выставке Государственного музея спорта можно будет познакомиться с редкими экспонатами 90-летней истории движения ГТО в России.

Пресс-служба Минспорта России

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