На Восточном экономическом форуме Государственный музей спорта Минспорта России представит уникальную экспозицию серебряных спортивных кубков

Source: Russia Ministry of Sport

Со 2 по 4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета пройдёт шестой Восточный экономический форум, в котором примет участие Министерство спорта Российской Федерации и представит свой павильон «Спорт – норма жизни». Павильон будет работать со 2 по 7 сентября на территории специально возведённого выставочного комплекса «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс кампуса ДВФУ.

На территории павильона Государственный музей спорта Минспорта России проводит выставку редких экспонатов 90-летней истории движения ГТО, являющихся настоящими произведениями искусства. Это наградные серебряные кубки, которые впервые покинут стены Музея специально для демонстрации на ВЭФ. Как было установлено сотрудниками фондов и реставраторами, один из кубков принадлежит к работам мастерской братьев Грачёвых – поставщиков Императорского двора. На всемирных выставках в Париже 1889 и 1900 годов Михаил и Симеон Грачёвы заслужили золотые медали. Фабрика братьев Грачёвых была самой известной в Санкт-Петербурге в изготовлении предметов в русском стиле.

«Эти кубки были подарены в 1951 году польской спортивной делегацией нашей советской спортивной делегации. Произведены предположительно в конце XIX-XX веков. На одном из кубков есть гравировка SPO, а на другом SPO – ГТО. В начале 50-х годов в Польше шла активная работа по разработке и внедрению комплекса SPO – программы, аналогичной советскому ГТО», – рассказала директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Важную часть предметного ряда составит линейка знаков ГТО – с момента зарождения комплекса и до наших дней. Об истории физкультурно-спортивного движения расскажут знаки спортивно-оборонных комплексов «Готов к санитарной обороне» и «Ворошиловский стрелок». Дополнят выставку видеоролики из популярных социальных сетей, в которых люди разных поколений выполняют нормативы ГТО, мотивируя своих подписчиков к занятиям физической культурой и спортом.

Уникальные артефакты аккредитованные гости ВЭФ смогут увидеть со 2 по 4 сентября, для всех остальных желающих стенд будет открыт с 5 по 7 сентября.

Пресс-служба Минспорта России

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