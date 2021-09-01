Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#НПО Лавочкина#Космодромы#Восточный#OneWeb01.09.2021 14:14

На Восточном продолжаются испытания разгонного блока «Фрегат»

В техническом комплексе Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») продолжается подготовка разгонного блока «Фрегат» для запуска 36 космических аппаратов OneWeb.

В соответствии с комплексным графиком подготовки пневмовакуумные и электроиспытания начались 12 августа и должны быть закончены к 6 сентября 2021 года. После заключительных операций предстоит транспортировка разгонного блока на заправочно-нейтрализационную станцию и, непосредственно, сама заправка.

Разгонный блок «Фрегат» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Роскосмос) готовится для запуска 49-й миссии космических аппаратов OneWeb. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» запланирован на октябрь с космодрома Восточный.

Разгонный блок «Фрегат» обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, алгоритм управления способен преодолевать нештатные ситуации. Высочайшая надежность и практически идеальная точность выведения обеспечивают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества на мировом рынке пусковых услуг.

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