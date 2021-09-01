Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-18#ЦЭНКИ#КЦ Южный01.09.2021 16:00

На Байконуре расконсервировали «Прогресс МС-18»

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур завершились работы по расконсервации транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», который находился в режиме хранения после доставки на технический комплекс.

После установки корабля на рабочем месте специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели внешний осмотр и контроль исходного состояния бортовых систем, выполнили операции по подготовке изделия и наземного оборудования к предстоящим электрическим испытаниям.

Завтра, 2 сентября 2021 года, в соответствии с графиком работ начинаются плановые испытания и подготовка корабля «Прогресс МС-18» к запуску по программе 79-й миссии снабжения Международной космической станции. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на конец октября 2021 года с космодрома Байконур.

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