М. Павлова: Челябинский государственный институт культуры вносит значительный вклад в развитие региона

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор поздравила с началом учебного года студентов ЧГИК.
Член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области посетила торжественное мероприятие в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) по случаю праздника 1 сентября – Дня знаний.
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Сенатор поздравила студентов и преподавателей вуза, пожелала им новых открытий и побед в учебе и научной деятельности.
«Стремитесь к знаниям всегда и каждый день, они несомненно послужат вам верными помощниками на жизненном пути», — отметила парламентарий.
Маргарита Павлова посетила торжественное мероприятие в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) по случаю праздника 1 сентября – Дня знаний
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Маргарита Павлова посетила торжественное мероприятие в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) по случаю праздника 1 сентября – Дня знаний
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Маргарита Павлова посетила торжественное мероприятие в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) по случаю праздника 1 сентября – Дня знаний
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Маргарита Павлова посетила торжественное мероприятие в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) по случаю праздника 1 сентября – Дня знаний
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Маргарита Павлова посетила торжественное мероприятие в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) по случаю праздника 1 сентября – Дня знаний
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Маргарита Павлова посетила торжественное мероприятие в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) по случаю праздника 1 сентября – Дня знаний
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Маргарита Павлова посетила торжественное мероприятие в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) по случаю праздника 1 сентября – Дня знаний
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Маргарита Павлова посетила торжественное мероприятие в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) по случаю праздника 1 сентября – Дня знаний
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Маргарита Павлова посетила торжественное мероприятие в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) по случаю праздника 1 сентября – Дня знаний
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Маргарита Павлова посетила торжественное мероприятие в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) по случаю праздника 1 сентября – Дня знаний
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Торжественная линейка продолжилась театрализованным представлением «Культурная биржа ЧГИК».
По словам Маргариты Павловой, ЧГИК – легендарный вуз, выпускники которого прославляют не только регион, но и известны на всю нашу страну, показывают свой талант на мировых площадках.
«Институт культуры вносит значительный вклад и в развитие Челябинской области. Более пятидесяти лет он готовит творческие кадры для региона. Благодаря этому Южный Урал является не только центром промышленности и металлургии страны, но и культуры», — подчеркнула сенатор.