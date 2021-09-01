М. Ахмадов: За последние годы противопожарное состояние образовательных учреждений в Чеченской Республике значительно улучшилось

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о подготовке к новому учебному году в регионе.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики рассказал о подготовке к новому учебному году в регионе.

Сенатор сообщил, что сотрудниками Госпожнадзора Чеченской Республики в составе межведомственной комиссии проверены и признаны готовыми к новому учебному году все общеобразовательные учреждения.

Благодаря мероприятиям, проводимым надзорными органами, за последние годы противопожарное состояние образовательных учреждений значительно улучшилось

«Во время проверок инспекторы особое внимание уделяли наличию и исправности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей из зданий, состоянию источников наружного противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения. В обязательном порядке проводилась профилактическая работа с персоналом учреждений», – сообщил Мохмад Ахмадов.

По словам сенатора благодаря мероприятиям, проводимым надзорными органами, за последние годы противопожарное состояние образовательных учреждений значительно улучшилось.

Сенатор отметил, что превентивные мероприятия в школах будут продолжены. «Запланированы беседы и открытые уроки с детьми и учителями в течение всего учебного года», — подчеркнул парламентарий.

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