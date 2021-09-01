Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Конференция#РКС#Терра Тех#РКЦ Прогресс#ДЗЗ#Роскартография01.09.2021 11:53

Международная научно-техническая конференция «Цифровая реальность: космические и пространственные данные, технологии обработки»

В период с 6 по 9 сентября 2021 года в г. Иркутске состоится Международная научно-техническая конференция «Цифровая реальность: космические и пространственные данные, технологии обработки», организаторами которой являются Госкорпорация «Роскосмос», Роскартография и Ракурс. Она призвана рассмотреть актуальные вопросы цифровизации космической и картографической отрасли в том числе в рамках реализации национальных проектов Российской Федерации.

На конференции выступят с докладами представители Госкорпорации «Роскосмос», предприятий ракетно-космической промышленности по вопросам цифровой трансформации и применения инноваций в геоиндустрии с использованием космических данных, развития законодательства в области космической деятельности, геодезии и картографии, и другим.

В частности, 6 сентября на панельной дискуссии «Геопространственная индустрия в эпоху цифровой трансформации» выступят: Валерий Заичко (Госкорпорация «Роскосмос»), Сергей Карутин (Роскартография), Игорь Кошечкин (Кадастрсъемка), Виктор Адров (Ракурс), Константин Литвинцев (Федеральная кадастровая палата) и Алексей Штейников (Росреестр). В рамках конференции помимо докладов Госкорпорации, РКЦ «Прогресс», РКС, Терра Тех (входят в Роскосмос) будут обсуждаться вопросы инноваций в сфере применения геопространственных данных в условиях цифровизации экономики.

В настоящее время Госкорпорация «Роскосмос» проводит цифровую трансформацию технологий обработки, хранения и доведения до потребителей данных и продуктов дистанционного зондирования Земли, а также осуществляет переход на сервисную модель предоставления высокоуровневых тематических продуктов дистанционного зондирования Земли по различным отраслям экономики в том числе в интересах развития картографической отрасли.

Накопленный опыт Госкорпорации «Роскосмос» при создании и использовании технологий дистанционного зондирования Земли, в том числе с применением нейросетевых алгоритмов, «облачных» технологий, потоковой обработки информации и доведения данных до потребителей, а также в области разработки нормативной правовой базы в космической деятельности, позволит участникам конференции комплексно подойти к выработке актуальных решений по развитию геопространственных и космических технологий.

На полях конференции предусмотрено в том числе проведение отдельной секции «Геопространственные данные. Космос», модератором которой выступит заместитель директора Департамента навигационных космических систем Госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко, в докладах которой предусмотрено широкое обсуждение вопросов использования данных дистанционного зондирования Земли из космоса, продуктов, сервисов и услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли в интересах государственного управления.

Отдельный круглый стол будет посвящен обсуждению законодательных инициатив в области дистанционного зондирования Земли из космоса, на котором Госкорпорацией будут представлены результаты публичного обсуждения Закона «О дистанционном зондировании Земли из космоса, вновь разрабатываемые серии ГОСТов в области данных дистанционного зондирования Земли из космоса, разрабатываемых по заказу Госкорпорации «Роскосмос», а также вопросы применения данных дистанционного зондирования Земли при проведении контрольно-надзорной деятельности.

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