Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина и поздравила их с Днем знаний.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в торжественной линейке, прошедшей в Московском колледже связи № 54 имени П.М. Вострухина.

В мероприятии участвовали заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской, директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин, директор колледжа Иван Павлюк.

Лилия Гумерова поздравила преподавателей, студентов и их родителей с началом нового учебного года — Днем знаний.

Развитие отечественного образования является стратегической задачей государства

Сенатор отметила, что развитие отечественного образования является стратегической задачей государства. Ее актуальность подчеркивалась на состоявшемся 25 августа 2021 г. заседании Президиума Госсовета по вопросу о задачах субъектов РФ в сфере общего образования.

По словам парламентария, важной составляющей современного образования, определяющей социальное и экономическое благополучие регионов России, стала подготовка квалифицированных специалистов, востребованных рынком труда. «Эта тема находится в центре постоянного внимания Совета Федерации, нашего Комитета. Она обсуждалась на расширенных заседаниях Комитета в рамках Дней субъекта, на «круглых столах», на «правительственном часе» с участием Министра просвещения РФ, в ходе «открытого диалога» с заместителем Председателя Правительства Татьяной Голиковой», — напомнила сенатор.

Лилия Гумерова также рассказала, что 29 августа в Уфе состоялся финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. «Считаю, что движение WorldSkills дало мощный импульс для развития среднего профессионального образования».

Сенатор обратила особое внимание на важность воспитательной работы. «Отрадно, что по поручению Президента Российской Федерации с 1 сентября этого года для педагогов СПО, выполняющих функции классного руководителя (куратора), будет осуществляться ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, как и школьным классным руководителям».

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

1 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

2 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

3 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

4 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

5 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

6 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

7 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

8 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

9 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

10 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

11 из 17

Лилия Гумерова

12 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

13 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

14 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

15 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

16 из 17

Лилия Гумерова встретилась со студентами и преподавателями Московского колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина

17 из 17

Парламентарий также подчеркнула, что Московский колледж связи № 54 является единственным образовательным учреждением СПО в Москве, которое готовит специалистов отрасли связи. «Колледж — одна из ведущих инновационных образовательных площадок столицы. Он успешно справляется с задачей обеспечения профессиональными кадрами потребностей экономики региона, особенно в сфере связи, информационных технологий, информационной безопасности. Студенты колледжа являются победителями и призерами чемпионата «Молодые профессионалы», Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся СПО», — сказала Лилия Гумерова.

Смотрите также

MIL OSI