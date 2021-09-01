Source: Russia Federal Space

#Красмаш01.09.2021 17:25

Красмаш поздравил лицеистов-первоклассников с Днем знаний

В среду, 1 сентября 2021 года, представители Красноярского машиностроительного завода (Красмаш, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — специалисты отдела подготовки кадров и Центра связей с общественностью — побывали на праздничной линейке в лицее № 3. На День знаний красмашевцы пришли не с пустыми руками — 120 ребят (четыре полностью укомплектованных класса), которые в этом году впервые переступили порог школы, получили в подарок специальные наборы с карандашами и раскрасками, посвященными истории завода и его вкладу в развитие ракетно-космической промышленности.

Добавим, что с образовательным учреждением Красмаш связывает давняя дружба. Учащиеся лицея не понаслышке знакомы с предприятием, в течение года бывают в заводском музее на экскурсиях в рамках профориентационных акций, дней открытых дверей, мероприятий, приуроченных к значимым датам в истории легендарного предприятия и отечественной космонавтики.

Гости пожелали мальчишкам и девчонкам новых знаний и интересных открытий в новом учебном году, добавив, что школьные годы — один из самых ярких и беззаботных периодов детства. С его завершением уже повзрослевшим юношам и девушкам предстоит определиться с выбором будущей профессии и готовиться к поступлению в вузы, колледжи, техникумы.

Как подчеркнули представители Красмаша, заводу всегда нужны высококвалифицированные специалисты, и не исключено, что кто-то из сегодняшних первоклашек решит связать свою судьбу с предприятием, о котором впервые узнал благодаря набору цветных карандашей и раскраске.

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