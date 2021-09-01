Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Русский космос#ВКД#МКС#Пилотируемая космонавтика#наука02.09.2021 01:50

Космонавты восемь раз выйдут в открытый космос с января по май 2022 года

Восемь выходов в открытый космос потребуется в 2022 году для завершения летных испытаний и интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука». Об этом говорится в материалах журнала «Русский космос» (официальное издание Роскосмоса).

Согласно материалам, три выхода пройдут в январе, их выполнят космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Один выход состоится в апреле (Олег Артемьев и Денис Матвеев или Сергей Корсаков с астронавтом Маттиасом Мауэром), еще три — в мае, один — в июне.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля он пристыковался к МКС. МЛМ предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Источник: ТАСС31 августа 2021 года, 17:18

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