И. Святенко приняла участие в «круглом столе» на тему обеспечения безопасности школьников

Source: Russia – Council of the Federation

Безопасность детей – безоговорочный приоритет нашего государства, отметила сенатор.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в заседании «круглого стола», на котором обсуждались новые стандарты безопасности школьников.

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В ходе мероприятия приведены данные столичного Центра организации дорожного движения, согласно которым 52 проц. учащихся добираются в школу пешком, 21 проц. — на общественном транспорте и 22 проц. — на автомобиле с родителями. Около 4 проц. школьников используют для этого велосипеды.

Инна Святенко отметила, что в каждой семье родители должны проводить профилактические беседы с детьми о том, как правильно вести себя по дороге в школу, при этом вопросы безопасности — на первом месте. «Со своей стороны мы должны приложить максимум усилий, чтобы эту безопасность обеспечить», — сказала сенатор.

Безопасность детей — безоговорочный приоритет государства

«Безопасность детей — безоговорочный приоритет государства», — подчеркнула парламентарий. Она рассказала о реализованных в Москве мерах в этой сфере. В настоящий момент мониторингом районов города, а также прилегающих к образовательным учреждениям территорий занимаются активисты проекта «Безопасная столица» и общественных пунктов охраны порядка.

Инна Святенко приняла участие в «круглом столе» на тему обеспечения безопасности школьников

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Инна Святенко

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«Круглый стол» на тему обеспечения безопасности школьников

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«Круглый стол» на тему обеспечения безопасности школьников

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«Важно предоставить родителям тот инструмент, с помощью которого они могли бы сообщать о проблемах, существующих на конкретном участке маршрута: дом – школа, школа – досуговое учреждение и так далее. Однако стоит подумать и над развитием цифровых технологий и разработать раздел, посвященный безопасности детей, на портале проекта «Помощник Москвы», – считает Инна Святенко.

В дискуссии также приняли участие лидер общероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая, депутат Государственной Думы Анатолий Выборный, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Татьяна Косаревич. Они затронули вопросы охраны школ и дворовых территорий, качества детских площадок, стандартизации требований к охранным организациям на объектах образования.

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