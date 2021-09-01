И. Петина в День знаний посетила Рязанский медицинский колледж и гимназию номер 5

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравила студентов и гимназистов с началом нового учебного года.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области в День знаний посетила Рязанский медицинский колледж — одно из старейших в стране учебных заведений по подготовке и повышению квалификации медицинских работников со средним профессиональным образованием.

Смотрите также

Сенатор поздравила студентов с началом нового учебного года и с выбором профессии. «Вы — представители самой гуманной профессии на свете, несущие ответственность за главную ценность человека – его жизнь. Пандемия коронавируса продемонстрировала обществу значимость труда врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров», — сказала Ирина Петина.

В сопровождении директора колледжа Натальи Литвиновой сенатор осмотрела обучающий симуляционный центр, специализированные кабинеты и лаборатории, в которых проходят практические занятия. Парламентарий отметила, что материально-техническое оснащение колледжа позволяет осуществлять образовательный процесс на высоком уровне, готовить квалифицированных специалистов.

Ирина Петина в День знаний посетила Рязанский медицинский колледж

1 из 4

Ирина Петина в День знаний посетила Рязанский медицинский колледж

2 из 4

Ирина Петина в День знаний посетила Рязанский медицинский колледж

3 из 4

Ирина Петина в День знаний посетила Рязанский медицинский колледж

4 из 4

Ирина Петина также побеседовала с волонтерами колледжа, которые реализуют патронажный проект по оказанию помощи маломобильным жителям Рязанской области, проводят просветительскую работу по различным аспектам медицины.

В этот же день сенатор посетила городскую гимназию № 5. Она поздравила с Днем знаний педагогов и учеников, пожелала ребятам настойчивости в овладении знаниями и положительных эмоций в новом учебном году.

Директор гимназии Виктор Бутрин показал парламентарию здание учебного заведения, которое было построено в рамках реализации национального проекта «Образование». Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием и наглядными пособиями. В библиотеке имеется читальный зал с компьютерной техникой, обеспечивающей доступ учащихся к электронным образовательным ресурсам. «Здесь созданы все условия для обучения школьников», — отметила Ирина Петина.

MIL OSI