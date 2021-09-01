Source: Gazprom in Russian

Сообщение для СМИ

1 сентября 2021, 14:30

В январе-августе 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 337,2 млрд куб. м газа. Это на 17,9% (на 51,2 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок «Газпром» нарастил на 10,9% (15,6 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 131,3 млрд куб. м. «Газпром» продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (133,3 млрд куб. м за тот же период 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 19,4% или на 21,3 млрд куб. м.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Сербию (на 123,9%), Польшу (на 12%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%), Финляндию (на 22,7%).

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвертый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства «Газпрома».

По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах на 30 августа, к началу осени, остаются на минимальном за многие годы уровне. Сезон отбора газа из ПХГ в Европе в прошлом году начался 12 октября. При сохранении текущих темпов закачки можно прогнозировать, что к 12 октября этого года в хранилищах будет около 78 млрд куб. м газа. Это означает, что не будет восполнено 25% или 17 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных прошлой зимой.

В украинских ПХГ, согласно прогнозу, к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки будет на 30% или на 8 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году.

Управление информации ПАО «Газпром»

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