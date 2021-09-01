Г. Карелова: Принят новый порядок выплат по больничным листам для родителей дошкольников

Source: Russia – Council of the Federation

Введены новые меры социальной поддержки семей с детьми, проинформировала вице-спикер СФ.

Начиная с 1 сентября, родители дошкольников будут получать пособия по временной нетрудоспособности вне зависимости от своего стажа. Оплата составит 100 проц. среднего заработка, сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Вице-спикер СФ напомнила, что новый порядок выплат больничных принят по предложению Президента России Владимира Путина, которое прозвучало в его Послании Федеральному Собранию. До этого размер пособия по временной нетрудоспособности зависел от страхового стажа и оплачивался в размере 100 проц. среднего заработка лишь при страховом стаже от восьми лет. При стаже до пяти лет — размер пособия составлял 60 проц., от пяти до семи – 80 проц. от заработка.

«Родители дошкольников в своем большинстве — молодые люди, имеющие небольшой стаж, поэтому их бюджет с введением новых правил оплаты больничного существенно пополнится. Вынужденное отсутствие на работе из‑за болезни ребенка теперь не будет сказываться на материальном достатке семьи», — отметила Галина Карелова.

По ее словам, новая мера социальной поддержки коснется почти полутора миллионов человек.

Галина Карелова также напомнила, что по поручению Президента РФ родители школьников и будущих первоклассников, начиная с августа, могли получить по 10 тыс. рублей в качестве помощи для подготовки ребенка в школу. Уже подано свыше 15 млн заявлений, и единовременную выплату получили родители более 20 миллионов детей на общую сумму порядка 202 млрд рублей.

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