Г. Карелова: В Воронежской области с участием федеральных средств отремонтированы свыше 450 учреждений образования

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ поздравила воронежцев с началом нового учебного года.

240 тысяч юных воронежцев приступили сегодня, 1 сентября, к занятиям в школах региона. Причем многие школьники начали учебный год в новых или капитально отремонтированных школьных классах. К началу учебного года в области открыли три новые школы на 2844 места: две в Новоусманском районе и одну — в Семилукском. Также завершается реконструкция Хреновской школы №1 в Бобровском районе. На эти мероприятия в 2021 году из федерального бюджета направлено 571,9 млн рублей.

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Об этом на встрече, приуроченной к началу учебного года, сообщила журналистам заместитель Председателя Совета Федерации, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Кроме того, уточнила сенатор, в Воронежской области в текущем году будет введено в эксплуатацию 10 зданий детских садов на 1975 мест. 457,5 млн руб из федерального бюджета поступили региону на эти цели.

В Воронежской области есть четкое понимание: дети – будущее региона. Качеству, доступности и условиям образования здесь уделяется особое внимание

Помимо капитального строительства значительные средства направлены на ремонт объектов сферы образования. В 2021 году финансирование ремонтных работ в общеобразовательных организациях складывалось из средств, предусмотренных различными программами и проектами, в том числе в рамках нацпроекта «Образование». Всего отремонтировано 455 объектов сферы образования на общую сумму 1432,7 млн рублей.

Галина Карелова подчеркнула, что в Воронежской области есть четкое понимание: дети – будущее региона. Качеству, доступности и условиям образования здесь уделяется особое внимание.

«Образовательные проекты реализуются не только в областном центре, но и в самых отдаленных населенных пунктах области, — отметила сенатор. «Пользуясь случаем, хочу поздравить воронежцев с началом нового учебного года. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет место знанию. А учебные дни школьников и студентов будут наполнены новыми открытиями и яркими впечатлениями. Желаю всем здоровья, благополучия, радости от учебы и работы в школе».

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