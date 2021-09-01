В Санкт-Петербурге откроются еще три современных спорткомплекса

Source: Gazprom in Russian

Релиз

1 сентября 2021, 11:30

В Санкт-Петербурге по программе «Газпром — детям» завершено строительство трех Физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Они расположены в п. Металлострое Колпинского района, г. Петергофе и Московском районе.

Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Открытие планируется в сентябре.

ФОКи в Металлострое и Петергофе — первые спортивные объекты в этих муниципальных образованиях, где жители смогут круглый год заниматься ледовыми видами спорта. Комплексы включают по одному полю с искусственным льдом площадью 30 на 60 метров для хоккея, фигурного катания и проведения массовых катаний.

В каждом ФОКе также есть два спортивных зала, взрослый и детский бассейны. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Суммарно в этих комплексах смогут заниматься до 2600 человек в день.

Спорткомплекс в Московском районе включает гимнастический и хореографический залы. Они оснащены всем необходимым оборудованием для тренировок и рассчитаны на 180 посетителей в день. Планируется, что в дальнейшем этот ФОК будет передан в оперативное управление ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» Московского района. Он станет первым объектом программы «Газпром — детям», где будет вестись подготовка профессиональных спортсменов по спортивной гимнастике.

С учетом трех новых ФОКов общее число спортивных объектов на территории города, созданных в рамках социальной программы компании, достигло 37.

Участие «Газпрома» в развитии городской инфраструктуры для занятий спортом продолжается. В настоящее время идет строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов: с катком — в Петроградском районе, с бассейнами — в Невском районе и г. Пушкине.

«Наш город исторически славится спортивными традициями. Ленинградскими, петербургскими чемпионами гордится вся страна. Современные спорткомплексы, которые мы строим и дарим Петербургу, — это вклад в будущее города и в развитие отечественного спорта. Как массового, так и профессионального. Уверен, что для многих мальчишек и девчонок это станет путевкой в большой спорт, к олимпийским высотам!», — сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Санкт-Петербурга действует Соглашение о сотрудничестве, в развитие которого заключаются договоры о сотрудничестве. Подписана Дорожная карта проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий Санкт-Петербурга в интересах компании.

С 2007 года ПАО «Газпром» реализует масштабную программу по благоустройству Санкт-Петербурга. Ее цель — сохранить историко-культурное наследие города, являющегося своеобразным «музеем под открытым небом», но при этом создать современную городскую среду, которая была бы удобной и комфортной для его жителей и гостей. За период действия программы за счет средств «Газпрома» реконструировано более 70 городских улиц, площадей, набережных и скверов, выполнена замена тротуаров, модернизация системы городского освещения, художественная подсветка архитектурных ансамблей.

В декабре 2020 года подписана программа развития газоснабжения и газификации города на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 11,247 млрд руб. — в 3,3 раза больше, чем в 2016–2020 годах. К 2026 году технически возможная сетевая газификация Санкт-Петербурга будет полностью завершена.

В марте 2021 года между «Газпромом», Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, КАМАЗом и Правительством Санкт-Петербурга подписано соглашение об объединении усилий для поэтапного перевода городского автомобильного и водного пассажирского транспорта, коммунальной техники на природный газ.

Управление информации ПАО «Газпром»

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