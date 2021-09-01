В российских школах вводится урок футбола

Source: Russia Ministry of Sport

С 1 сентября 150 общеобразовательных школ восьми регионов страны принимают участие в проекте «Футбол в школе». Третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола.

Это стало возможно благодаря созданию модуля «Футбол» в учебной программе предмета «Физическая культура». Модуль разработан совместно Министерством просвещения Российской Федерации и Российским футбольным союзом и уже утверждён в статусе федерального государственного образовательного стандарта.

В этом году в проекте участвуют школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики и Санкт-Петербурга. Во все школы РФС за счёт собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола.

Занятия футболом будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. Кроме того, уже на первом этапе проект предполагает организацию на муниципальном уровне школьных футбольных лиг — регулярных соревнований между школами. А с 2022 года РФС совместно с Министерством спорта Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации планирует запустить Единую лигу для всех школ.

Количество школ, желающих присоединиться к проекту, растёт. Планируется, что в следующем году в него будут вовлечены в общей сложности более 2500 общеобразовательных школ из 40 субъектов Российской Федерации.

Ключевым элементом проекта «Футбол в школе» является обучение школьных педагогов основам футбола и современным методикам проведения занятий этим видом спорта. Специалисты РФС разработали методический комплект, в том числе для урока футбола в 1-4 классах. Кроме того, на образовательной платформе «Академии РФС» был запущен бесплатный онлайн-курс обучения «Массовый футбол», дающий тренерскую лицензию «Е-РФС». Обучение проводится бесплатно и рассчитано в первую очередь на школьных учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования. На данный момент это обучение прошли уже более 1200 человек. В ближайшее время РФС запустит также обучающий видео-курс.

Предполагается, что дети, наиболее заинтересовавшиеся футболом в рамках уроков физкультуры, смогут продолжить обучение на факультативных занятиях и секциях, которые будут создаваться при школах. Методики РФС для дополнительного футбольного образования также доступны на сайте союза.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын:

«Одним из приоритетов Министерства спорта является развитие системы физической культуры и спорта в образовательных организациях всех уровней, начиная от дошкольного. Поэтому мы поддерживаем запуск проекта «Футбол в школы». Он позволит значительно расширить возможности для занятий спортом у детей, откроет ребятам яркий мир футбола, который является действительно самым популярным видом спорта в мире. Важно, что проект «Футбол в школы» станет существенным звеном в системе подготовки спортивного резерва, будет способствовать появлению перспективных молодых игроков, которые в будущем смогут профессионально заниматься футболом».

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков:

«Появление футбола в учебном плане, а также регулярные соревнования между школами помогают решить сразу две задачи. Во-первых, укрепить здоровье населения, повысить массовость занятий физкультурой и спортом. Во-вторых, создать дополнительные возможности для появления новых молодых игроков в нашем профессиональном футболе. Начав занятия футболом в школе, ребёнок может увлечься этим видом спорта, после чего перейти в ДЮСШ. Там он сможет продолжить своё футбольное обучение и потенциально вырасти в профессионального футболиста. Ключевой задачей проекта при этом является обучение педагогов, чтобы они проводили занятия футболом по современным методикам».

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов:

«Спорт, как основа здорового образа жизни, должен быть в школах массовым, общедоступным, открывающим ребятам возможность развиваться как индивидуально, так и в командных играх. Для этого мы актуализируем содержание спортивных программ, и футбол здесь, как действительно популярный спорт, станет отличным дополнением к уже имеющимся программам. Ещё один важный аспект – доступность спортивной инфраструктуры. За прошедший год мы обновили спортзалы в 2000 школ, прежде всего в сельской местности, и продолжим эту работу по всей стране».

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI