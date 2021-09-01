Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Русский космос#РКЦ Прогресс#Ресурс-П#Орбитальные группировки01.09.2021 15:17

В РКЦ «Прогресс» сообщили, что два спутника «Ресурс-П» практически готовы

Два спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» сейчас практически готовы. Об этом сообщил генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«У нас сейчас на выходе два „Ресурса-П“: один практически готов к наземным испытаниям, второй будет готов в начале 2022 года», — сообщил Баранов в интервью журналу «Русский космос» (официальное издание Роскосмоса).

Как уточнил гендиректор предприятия, это серийные аппараты, которые используются для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, мониторинга водоохранных и заповедных районов, информационного обеспечения поиска месторождений полезных ископаемых и других целей.

Четвертый и пятый спутники «Ресурс-П» планируется запустить ракетами-носителями «Союз-2.1б» с космодрома Байконур в 2022 году. Ожидается, что в 2023-2024 годах состоятся запуски спутников нового поколения «Ресурс-ПМ» ракетами «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.

Источник: ТАСС31 августа 2021 года, 18:20

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