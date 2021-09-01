В. Новожилов поздравил первоклассников и выпускников Архангельской области с Днем знаний

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор побывал в Вельской школе номер три региона.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках работы в регионе поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний.

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По словам сенатора, 1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учится и учит. Для педагогов – это начало нового этапа в работе, радость от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками. Для ребят – это новый этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и открытий.

Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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Виктор Новожилов поздравил учеников Вельской школы номер три с Днем знаний

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«Желаю учителям и родителям профессиональных успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и навыки, полученные в новом учебном году вашими детьми, воспитанниками, станут стартовой основой для нового поколения Вельского района. А всем школьникам и студентам хочу пожелать настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном году. Убежден, что вам по силам преодолеть все трудности, стать по‑настоящему образованными людьми и внести свой вклад в развитие родного района и области», — отметил в поздравлении Виктор Новожилов.

После праздничный линейки Виктор Новожилов встретился с директором школы Анной Акентьевой. Они обсудили вопрос ремонта кровли спортивного зала школы. Сенатор готов оказать помощь в решении данного вопроса.

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