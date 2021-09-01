В. Матвиенко: У Пензенской области большой потенциал, в решении ряда проблем региону будет оказана поддержка федерального центра

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела встречу с врио губернатора Пензенской области О. Мельниченко и встретилась с региональным активом.

В ходе рабочей поездки в Пензенскую область Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга встретилась с врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко МельниченкоОлег ВладимировичВременно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области и провела совещание с региональным активом.

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Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Была подчеркнута необходимость совместных усилий областных властей и федерального центра по решению ряда вопросов в сфере реализации социальных и инфраструктурных проектов, модернизации региональной и муниципальной дорожной сети.

Валентина Матвиенко дала высокую оценку работе руководства субъекта РФ в последние месяцы. «Ощущается перезагрузка развития, есть понимание, что делать, какие вопросы являются приоритетными, как решать задачи, поставленные Президентом РФ».

По словам главы СФ, Пензенская область обладает большим потенциалом, однако не во всех сферах он в настоящее время в полной мере реализован. «У Пензенской области есть все возможности быть регионом-лидером. Важно, что новым руководством региона подготовлена программа социально-экономического развития, выделены те вопросы, которые наиболее волнуют граждан, губернатор находится в постоянном диалоге с жителями — объехал все районы, проводит личные встречи, общается через социальные сети».

По мнению Валентины Матвиенко, благодаря активному участию жителей удалось скорректировать стратегию развития области с участием новых вызовов и реалий. «По многим направлениям врио губернатора уже сделаны реальные шаги. У региона есть позитивные подвижки в сфере строительства жилья, хорошие темпы промышленного и сельскохозяйственного производства, что создаёт условия для более предметного и эффективного решения социальных вопросов», — сказала Валентина Матвиенко.

Безусловно, есть и застарелые проблемы, накопившиеся за многие годы, которые требуют участия и поддержки со стороны федерального центра, сказала спикер СФ.

Говоря о наиболее насущных социальных проблемах региона, Валентина Матвиенко затронула вопрос низкого качества водопроводной воды, который был ранее поднят на «прямой линии» с Президентом. «Региональная власть на запросы людей отреагировала, из областного бюджета на решение проблем водоснабжения были выделены средства, важно грамотно ими распорядиться».

Конечно, только своими силами привести всю систему водоснабжения в надлежащее состояние непросто, финансовая поддержка федеральных властей необходима, сказала глава СФ. «Также необходимо привлечение в эту сферу инвестиций, эффективное использование механизмов частно-государственного партнёрства».

Совет Федерации готов подключиться к решению проблем региона на федеральном уровне, совместно подготовить соответствующие «дорожные карты»

Ещё один вопрос касается состояния общеобразовательных школ, отметила Валентина Матвиенко. «Нужно, чтобы все школы области не уступали Лицею номер 14, который мы посетили утром».

Спикер СФ призвала не затягивать с проработкой смет и технических заданий для капитального ремонта школ в рамках федеральной программы, реализуемой по инициативе Президента РФ. Полезно было бы подумать об унифицированных проектных решениях, что позволит существенно сэкономить и время, и средства, считает глава верхней палаты.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации готов подключиться к решению проблем региона на федеральном уровне, совместно подготовить соответствующие «дорожные карты».

Олег Мельниченко поблагодарил сенаторов за поддержку в строительстве школы в селе Засечное. Среди задач, которые стоят перед регионом, он назвал ремонт коммунальных сетей и очистных сооружений, строительство муниципальных дорог, модернизацию общественного транспорта, развитие онкологической службы.

Валентина Матвиенко совместно с Олегом Мельниченко в День знаний посетила лицей номер 14 города Пензы

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Олег Мельниченко

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Валентина Матвиенко совместно с Олегом Мельниченко в День знаний посетила лицей номер 14 города Пензы

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Валентина Матвиенко совместно с Олегом Мельниченко в День знаний посетила лицей номер 14 города Пензы

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Председатель СФ Валентина Матвиенко провела встречу с врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко

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Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко

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Председатель СФ Валентина Матвиенко провела встречу с региональным активом

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Мария Львова-Белова и Юлия Лазуткина

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Председатель СФ Валентина Матвиенко провела встречу с региональным активом

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Рабочая поездка Председателя СФ Валентины Матвиенко в город Пензу

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Брифинг Председателя СФ Валентины Матвиенко

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В совещании с активом области приняли участие член Комитета СФ по федеративному устройству, местному самоуправлению и делам Севера Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и член Комитета СФ по социальной политике Мария Львова-Белова, Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области представляющие в верхней палате парламента законодательный и исполнительный органы государственной власти Пензенской области, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, ЛидинВалерий КузьмичПредседатель Законодательного Собрания Пензенской области врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов, руководители органов власти, государственных учреждений, представители общественности.

Председатель СФ также осмотрела Пензенский областной онкологический диспансер. Главный врач учреждения Вячеслав Гудошников рассказал о проводимой работе, направленной на повышение технической оснащенности, улучшение условий лечения и реабилитации пациентов. Затрагивались темы строительства нового хирургического корпуса, расширения количества койко-мест, улучшения лекарственного обеспечения. «Ряд вопросов требует участия федерального центра во взаимодействии с региональными властями, привлечения дополнительного финансирования. Они будут взяты на контроль», — отметила Председатель СФ.

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