В. Матвиенко совместно с О. Мельниченко в День знаний посетила лицей номер 14 города Пензы

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ и врио губернатора региона пообщались с учителями, школьниками и их родителями.

В день знаний, 1 сентября, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга посетила лицей № 14 города Пензы. Глава верхней палаты парламента приняла участие в праздновании Дня знаний, пообщалась с учителями, школьниками и их родителями.

Смотрите также

В мероприятии участвовал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. МельниченкоОлег ВладимировичВременно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области Глава региона является выпускником этого учебного заведения.

Выступая на торжественном мероприятии, Председатель СФ поздравила школьников и учителей с началом учебного года. Она подчеркнула, что первое сентября не только самый добрый, светлый, трогательный праздник, но и поистине всенародный, поскольку касается каждой российской семьи. «Сегодня в нашей большой стране «звонок на урок» прозвенит для 17 миллионов школьников», — сказала Валентина Матвиенко.

Она отметила, что сейчас в лицее созданы все условия для учебы, занятий спортом и творчеством. «Безусловно, техническое оснащение школы сегодня имеет колоссальное значение для качественного образования. Но всегда, во все времена, главным человеком в школе является учитель».

Глава СФ высказала слова признательности педагогам. «Вы не только вкладываете свою душу в работу и передаёте свои знания, учите детей. На вас большая ответственность — воспитать граждан России, тех, кто будет строить нашу страну».

Валентина Матвиенко отметила, что глава региона Олег Мельниченко – не только выпускник этой школы, но и сам по образованию учитель. Спикер СФ выразила уверенность, что в Пензенской области вопросы образования, создания условий для детей будут всегда приоритетными. «А для ребят — это хороший пример того, какие возможности есть у каждого для самореализации, раскрытия своих талантов».

Валентина Матвиенко пожелала учащимся успехов в учебе и получении новых знаний.

С приветственной речью также обратился Олег Мельниченко. Он отметил, что у школьников сегодня есть все возможности для получения знаний.

Валентина Матвиенко и Олег Мельниченко посетили первый урок у первоклассников, пообщались с учителями, школьниками и их родителями. Были также затронуты вопросы социальных выплат на подготовку детей к школе, организации питания в школьных столовых. Родители поблагодарили руководителей федеральных и региональных органов власти за внимание к вопросам образования, расширение мер социальной поддержки.

Валентина Матвиенко ознакомилась с техническим оснащением лицея. В лицее 2 компьютерных класса, 5 кабинетов иностранного языка, лекционный зал, спортивные залы, кабинеты моделирования и технологии, современная столовая. На пришкольной территории — несколько современных спортивных площадок. В общеобразовательном учреждении создана безбарьерная образовательная среда.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по федеративному устройству, местному самоуправлению и делам Севера Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и член Комитета СФ по социальной политике Мария Львова-Белова, Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области представляющие в верхней палате парламента законодательный и исполнительный органы государственной власти Пензенской области, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин. ЛидинВалерий КузьмичПредседатель Законодательного Собрания Пензенской области

Глава верхней палаты парламента находится в Пензе с рабочей поездкой. В программе — встреча с врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко и совещание с руководством региона по основным направлениям деятельности органов исполнительной власти. Планируется обсудить перспективы социально-экономического развития региона, вопросы, требующие совместных усилий федеральных и региональных органов власти. Среди них – капитальный ремонт инфраструктурных и социальных объектов, вопросы повышения качества жизни людей и благоустройства территорий.

Председатель СФ побывает в областном онкологическом диспансере, ознакомится с его технической оснащенностью, встретится с сотрудниками и пациентами медицинского учреждения. Также Валентина Матвиенко посетит Пензенский арматурный завод, осмотрит линии по производству оборонной продукции и электрооборудования.

MIL OSI