В. Матвиенко в День знаний посетит Пензу

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ проведет встречи с руководством региона, побывает в лицее № 14, на социальных и производственных объектах города.

День знаний, 1 сентября, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга проведет в городе Пензе.

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Глава верхней палаты парламента посетит городской лицей № 14, где примет участие в праздновании Дня знаний, пообщается с учителями, школьниками и их родителями. Председатель СФ также побывает в областном онкологическом диспансере, ознакомится с его технической оснащенностью, встретится с сотрудниками и пациентами медицинского учреждения.

В программе поездки — встреча с врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко МельниченкоОлег ВладимировичВременно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области и совещание с руководством региона по основным направлениям деятельности органов исполнительной власти. Планируется обсудить перспективы социально-экономического развития области, вопросы, требующие совместных усилий федеральных и региональных органов власти. Среди них – капитальный ремонт инфраструктурных и социальных объектов, вопросы повышения качества жизни людей и благоустройства территорий.

Также Валентина Матвиенко посетит Пензенский арматурный завод, осмотрит линии по производству оборонной продукции и электрооборудования.

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