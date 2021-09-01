В. Кравченко: Успехи педагогов и воспитанников томского Губернаторского Светленского лицея известны на федеральном уровне

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил с Днем знаний школьников, родителей и педагогический коллектив Губернаторского Светленского лицея в городе Томске.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области побывал на церемонии открытия нового корпуса томского Губернаторского Светленского лицея, которое было приурочено ко Дню знаний и 25-летнему юбилею образовательного учреждения. Здание построено по инициативе губернатора Томской области Сергея Жвачкина. ЖвачкинСергей АнатольевичГубернатор Томской области

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Выступая на торжественной линейке Владимир Кравченко напомнил, что до 2024 года в рамках уже действующей федеральной программы в стране будет построено более 1300 новых школ, отремонтировано более чем 7,3 тыс. зданий учебных заведений.

До 2024 года в рамках уже действующей федеральной программы в стране будет построено более 1300 новых школ, отремонтировано более чем 7,3 тыс. зданий учебных заведений

«Мы являемся свидетелями большого события для системы школьного образования региона — открытия нового корпуса одного из лучших общеобразовательных учреждений области. В новом здании есть все условия для реализации потенциала подрастающего поколения: оборудованы помещения для спортивных занятий, культурно-массовых мероприятий. На прилегающей территории построены футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для игры в баскетбол и волейбол», — отметил Владимир Кравченко.

Он добавил, что достижения педагогического коллектива и воспитанников лицея хорошо известны на федеральном уровне, в том числе на площадке Совета Федерации. В 2017 году народный учитель РФ, директор Губернаторского Светленского лицея Александр Сайбединов выступал на заседании Совета Федерации.

Владимир Кравченко побывал на церемонии открытия нового корпуса томского Губернаторского Светленского лицея

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Владимир Кравченко побывал на церемонии открытия нового корпуса томского Губернаторского Светленского лицея

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Владимир Кравченко

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Владимир Кравченко вручил педагогическому коллективу Почетную грамоту Совета Федерации

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Владимир Кравченко вручил педагогическому коллективу Почетную грамоту Совета Федерации

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«Выступление директора лицея получило самые высокие оценки слушателей. Отмечу и тот факт, что выпускники образовательного учреждения поступают в самые престижные вузы страны», — прокомментировал Владимир Кравченко.

Представитель региона в верхней палате парламента поздравил участников торжественной линейки, высказал слова благодарности учителям и родителям школьников.

Сенатор вручил педагогическому коллективу Почетную грамоту Совета Федерации.

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