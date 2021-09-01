Встреча со школьниками

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Прежде чем мы 1 сентября начнём о чём-то говорить, само собой разумеется, я хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей и учителей с замечательным праздником – с новым годом, с новым учебным годом. У нас ведь одни из самых любимых праздников в стране – это Рождество и Новый год. Но и 1 сентября – это ведь тоже новый год, новый учебный год.

И прежде всего хочу, конечно, поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу – их, их родителей, мам, бабушек, воспитателей. Мы всегда так делаем, и делаем правильно на самом деле. Почему? Потому что если для старших школьников всё уже идёт более или менее по накатанной и происходит встреча с друзьями, со сверстниками, идёт продолжение того процесса обучения, к которому начиная со 2–3 класса уже более или менее все привыкают, то для первоклашек это новая страница в жизни, начало их судьбы с точки зрения получения знаний и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они пойдут потом по всей жизни.

Это очень важный период в жизни малышей. Поэтому я всех вас и, как в таких случая бюрократы говорят, пользуясь случаем, хочу попросить всех остальных школьников страны с особой теплотой встретить малышей в школах и поддерживать их на каждом их шагу – в прямом и переносном смысле этого слова. Это первое, что я хотел сказать.

Второе. Вы знаете, что мы некоторое время назад возродили ещё советское, потом Российское общество «Знание», цель которого – помочь людям вообще и молодым людям в том числе найти себя тоже. Найти то интересное направление, которое захватывает человека и с которым он хотел бы связать всю свою оставшуюся жизнь.

Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов. Интернет, Рунет – там чего только нет! Туда залезешь – там можно вроде бы узнать всё: от звёзд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов – всё. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции, а верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых.

А общество «Знание», его работа как раз связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний, и им безусловно можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь.

Продолжение следует.

MIL OSI