Владимир Путин прибыл во Владивосток

Source: President of Russia – Kremlin

1 сентября Владимир Путин посетит Всероссийский детский центр «Океан», где проведёт приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Также в присутствии Президента в режиме видеоконференции состоится церемония подписания «Добровольных обязательств» компаниями – учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде», а также церемония открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан.

В этот же день запланирована рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко Кожемяко Олег Николаевичгубернатор Приморского края .

Основные мероприятия в рамках VI Восточного экономического форума пройдут 2–3 сентября.

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