А. Яцкин: В истории Таганрога наступает новый этап, и молодежь должна стать его главным участником

Source: Russia – Council of the Federation
Первый вице-спикер СФ посетил Таганрог в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.
Первый заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог.
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В режиме открытого диалога сенатор обсудил с учащимися вуза вопросы развития университетской инфраструктуры, перспективы проектной деятельности, масштабирования стартапов и участия студенческого сообщества в модернизации и перезагрузке городской среды Таганрога.
«Город, возникший как «стартап Петра I», по духу близок молодым людям, чьи амбиции устремлены в будущее», — подчеркнул Андрей Яцкин, обращаясь к студентам. «Среда, в которой живут люди, должна вдохновлять, поэтому наша задача – перезапустить Таганрог, сделать его точкой роста», — подчеркнул он.
Андрей Яцкин провел встречу со студентами Инженерно-технологической академии Южного федерального университета
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Андрей Яцкин провел встречу со студентами Инженерно-технологической академии Южного федерального университета
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Андрей Яцкин провел встречу со студентами Инженерно-технологической академии Южного федерального университета
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Сенатор лично проконтролировал финальный этап работ по реконструкции первой очереди трамвайной сети и реновации других объектов городской среды.
Повестка работы Александра Яцкина в регионе включала расширенный прием граждан, по итогам которого решение ряда проблем, влияющих на качество жизни жителей и сдерживающих территориальное развитие, было взято первым вице-спикером СФ на личный контроль.