Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественных мероприятиях в честь начала нового учебного года в Элисте.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в торжественных мероприятиях в честь начала нового учебного года в столице региона Элисте.

Смотрите также

Сенатор посетил школу номер четыре города, где пообщался с учениками и учителями образовательного учреждения, родителями и поздравил всех с Днем знаний.

В этот же день законодатель встретился со студентами-первокурстниками и преподавателями аграрного факультета Калмыцкого государственного университета. Будущим аграриям Алексей Майоров пожелал успехов в учебе и интересной студенческой жизни.

MIL OSI