Source: Russia Federal Space
#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Восточный01.09.2021 03:45
Акция «Помоги собраться в школу» прошла на Байконуре
На космодроме Байконур прошла благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Неравнодушные сотрудники Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпораци «Роскосмос») оказали поддержку юным байконурцам при подготовке к новому учебному году.
Они принесли в социальный пункт приема помощи портфели, тетради и другие канцелярские изделия. Собранные вещи заботливо переданы коллективом Управления социальной защиты населения всем нуждающимся семьям с детьми.