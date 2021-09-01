Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Восточный01.09.2021 03:45

Акция «Помоги собраться в школу» прошла на Байконуре

На космодроме Байконур прошла благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Неравнодушные сотрудники Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпораци «Роскосмос») оказали поддержку юным байконурцам при подготовке к новому учебному году.

Они принесли в социальный пункт приема помощи портфели, тетради и другие канцелярские изделия. Собранные вещи заботливо переданы коллективом Управления социальной защиты населения всем нуждающимся семьям с детьми.

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