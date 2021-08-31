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#НПЦАП#Завод Звезда31.08.2021 18:50

75 лет филиалу Научно-производственного центра автоматики и приборостроения — Заводу «Звезда»

Во вторник, 31 августа 2021 года, филиал Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина” (НПЦАП, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») отмечает 75-летний юбилей.

Завод «Звезда» — колыбель ракетного приборостроения. Сразу после Великой Отечественной войны здесь было налажено сложнейшее производство первых приборов систем управления, а затем уже в 50-е годы освоены высокоточные гироскопы. За свою историю завод приобрел солидную репутацию в отрасли, уникальная продукция коллектива применяется в большинстве ракетно-космических проектов страны.

В 2008 году завод «Звезда» стал частью Интегрированной структуры НПЦАП, что придало новый импульс развитию завода. В последние 10 лет производственная и экономическая деятельность завода «Звезда» характеризуется увеличением и оптимизацией мощностей предприятия. Рост производительности труда обеспечивается за счет повышения уровня квалификации персонала, реконструкции и технического перевооружения.

Поздравляем коллектив филиала НПЦАП — Завод «Звезда» с 75-летним юбилеем. Желаем новых перспективных проектов, благополучия и здоровья!

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