Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ЦНИИмаш#НПО Лавочкина31.08.2021 04:10

100 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Ковтуненко

Во вторник, 31 августа 2021 года, исполняется 100 лет со дня рождения ученого и конструктора космических систем и аппаратов, Героя Социалистического Труда Вячеслава Михайловича Ковтуненко.

Окончил Ленинградский государственный университет (1946 г.); д.т.н. (1960 г.), профессор (1962 г.), член-корреспондент АН УССР (1973 г.), АН СССР (1984 г.). Работал: с 1946 по 1953 гг. в НИИ-88 (ныне — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): инженер-расчетчик, начальник группы; с 1953 по 1977 гг. — ОКБ-586/КБ «Южное», г. Днепропетровск: начальник сектора, отдела, зам. главного конструктора — начальник и главный конструктор КБ-3, начальник и главный конструктор КБ-3; с 1977 по 1995 — НПО им С.А. Лавочкина (входит в Роскосмос): главный (генеральный) конструктор.

Принимал участие в разработке образцов новой техники, в создании и проведении полета станции «Вега», в осуществлении международного проекта «Венера — комета Галлея» — технический руководитель проекта.

Лауреат Ленинской (1960 г.) и Государственной (1978 г.) премий СССР, премий Академий наук СССР и ЧССР. Награжден орденами Ленина (1959, 1961, 1986 гг.), Отечественной войны II ст. (1985 г.), многочисленными медалями. «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» (1991 г.).

Выдающийся ученый и конструктор космических систем и аппаратов Вячеслав Михайлович Ковтуненко скончался 10 июля 1995 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

MIL OSI