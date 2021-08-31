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#ЦПК#Звездный городок#WorldSkills31.08.2021 20:40

Школьники Звездного городка завоевали бронзу на финальном этапе чемпионата WorldSkills Russia

Подведены итоги самых масштабных в России конкурсов профессионального мастерства среди студентов и школьников. Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) — 2021 проходил в Уфе с 25 по 29 августа.

По компетенции «Инженерия космических систем» в своей возрастной категории Московскую область представляли ученики Средней общеобразовательной школы имени В.М. Комарова с углубленным изучением английского языка Александр Леднев, Александр Шуров и Василий Ядренцев. Школьники из Звездного городка в марте текущего года одержали победу среди юниоров на региональном этапе чемпионата. Финальные соревнования в Уфе принесли им бронзу. Под руководством своего наставника Александра Ивановича Шурова, который является ведущим научным сотрудником Центра подготовки космонавтов, ребята завоевали третье место в компетенции «Инженерия космических систем».

В финале чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) — 2021 приняли участие 1786 конкурсантов из 76 регионов страны, больше трети из них выступали в юниорской возрастной категории (14-16 лет). Школьники продемонстрировали свои навыки по пятидесяти одному направлению.

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