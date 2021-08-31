Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-1931.08.2021 14:09

Члены экипажей МКС-66 признаны годными к космическому полету

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялось заседание Главной медицинской комиссии (ГМК), которая проанализировала данные медицинских обследований командиров, а также участников космического полета основного и дублирующего экипажей МКС-66.

В состав ГМК вошли представители ЦПК, Госкорпорации «Роскосмос», Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ.

Решением комиссии космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета Юлия Пересильд и Клим Шипенко (основной экипаж МКС-66), а также космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, участники космического полета Алена Мордовина и Алексей Дудин (дублирующий экипаж МКС-66) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья.

Старт космического корабля «Союз МС-19» с экипажем МКС-66 запланирован на 5 октября 2021 года.

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