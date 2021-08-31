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#УКВЗ#Роман Новиков#диверсификация31.08.2021 12:55

УКВЗ произвел первую партию из 10 трамваев для Челябинска

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и Синара-Транспортные Машины (СТМ, входит в Группу Синара) поставили первую партию из десяти трамваев для города Челябинска. В торжественном мероприятии, состоявшемся 30 августа 2021 года, по запуску трамваев на регулярные городские маршруты приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор УКВЗ Роман Новиков и генеральный директор СТМ Виктор Леш. Восемь трамваев отправились по городским маршрутам. Еще два вагона начнут осуществлять перевозку пассажиров в ближайшее время.

Мероприятие прошло в челябинском трамвайном депо № 1. Участники делегации осмотрели отремонтированный цех плановых ремонтов, а также экстерьер и интерьер нового трамвайного вагона. В ходе визита на завод Алексей Текслер пообщался с работниками УКВЗ, принимавшими непосредственное участие в сборке новых вагонов и их комплексной подготовке к эксплуатации. Губернатору также был представлен доклад о текущем этапе работы по производству оставшихся трамвайных вагонов для города и подготовке их к эксплуатации. Завершением официальной программы стал проезд делегации на новом трамвае по кольцевому городскому маршруту.

Компания «Синара — Транспортные машины» выиграла открытый конкурс на поставку 30 частично низкопольных трамваев в столицу Южного Урала в апреле 2021 года. УКВЗ является контрактным партнером СТМ по производству трамвайных вагонов. Согласно условиям договора, все вагоны будут переданы Челябинску до конца текущего года: финальная партия, состоящая из 20 единиц, будет доставлена в город к декабрю. Комплектация новых трамвайных вагонов включает в себя специальные места для маломобильных пассажиров, систему кондиционирования воздуха с функцией климат-контроля, светодиодную бегущую строку в салоне, наличие оборудования для беспроводного доступа в интернет с помощью технологии Wi-Fi, USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств, датчики пассажиропотока, систему видеонаблюдения в салоне, различные элементы антивандальной защиты интерьера вагона, а также другие опции, отвечающие всем современным требованиям.

Частичная досборка и подготовка новых трамваев к эксплуатации будет осуществляться на производственной площадке челябинского трамвайного депо № 1 под руководством технических специалистов СТМ и УКВЗ.

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