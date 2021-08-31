Указ о награждении орденом Мужества

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, наградить

ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА

КОМАРОВА Дмитрия Александровича – летчика-испытателя 1 класса публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», город Москва (посмертно)

КУИМОВА Николая Дмитриевича – начальника управления летной службы – летчика-испытателя 1 класса публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», город Москва (посмертно)

ХЛУДЕЕВА Николая Евгеньевича – бортинженера-испытателя 1 класса публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», город Москва (посмертно).

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