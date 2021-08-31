Указ о награждении орденом Мужества

Source: President of Russia – Kremlin
Текст Указа:
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, наградить
ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА
КОМАРОВА Дмитрия Александровича – летчика-испытателя 1 класса публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», город Москва (посмертно)
КУИМОВА Николая Дмитриевича – начальника управления летной службы – летчика-испытателя 1 класса публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», город Москва (посмертно)
ХЛУДЕЕВА Николая Евгеньевича – бортинженера-испытателя 1 класса публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», город Москва (посмертно).