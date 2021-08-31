С. Белоусов: Совершенствование природоохранного законодательства должно учитывать интересы жителей Алтайского края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочую встречу с заместителем министра природных ресурсов и экологии региона, начальником управления лесами А. Стрелковским.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель в СФ законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края в ходе рабочей встречи с заместителем министра природных ресурсов и экологии региона, начальником управления лесами Андреем Стрелковским обсудил ряд актуальных для региона экологических проблем и пути их решения.

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По словам сенатора, к числу задач, требующих неотложных действий собеседники единодушно отнесли совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей сохранение и реконструкцию существующих полезащитных лесополос, а также создание новых. «В последние годы вопросы экологии беспокоят россиян не меньше, чем темы совершенствования системы здравоохранения и развития экономики страны. Ориентируясь на обращения земляков, проживающих в степных и лесостепных районах края состояние существующих и создание новых полезащитных лесополос, я бы отнес к числу наиболее острых и важных тем на сегодняшний момент», — отметил Сергей Белоусов.

По его словам, созданные десятки лет назад полезащитные лесополосы в кризисные для нашей страны 90-е годы остались фактически без присмотра и ухода. Сегодня они приходят в упадок и засыхают, требуют постоянного внимания. Но самое главное – обеспечить нормативно-правовую базу дальнейшего развития системы полезащитного лесоразведения. Задачей первостепенной важности при этом является создание кадастра полезащитных лесополос и закрепления их за хозяйствующими субъектами, на землях которых они расположены. Такой кадастр определит ответственных и позволит в постоянном режиме мониторить текущее состояние лесополос.

За формированием этого кадастра должна последовать разработка федеральной программы развития системы полезащитного лесоразведения, -уверен сенатор. «К нам сейчас обращаются руководители сельхозпредприятий, которые понимают, что лесополосы обеспечивают им значительный прирост урожая, а потому готовы заниматься их реконструкцией, высаживать новые деревья и ухаживать за ними, но не могут найти посадочный материал», — рассказал Сергей Белоусов.

Еще один важный вопрос – дальнейшее совершенствование статей Лесного кодекса, регулирующих сбор гражданами валежника. «Мы до сих пор сталкиваемся с ситуациями, когда под видом валежника вывозится деловая древесина. Уверен, коллеги в Совете Федерации поддержат предложение внести необходимые для этого поправки в действующее законодательство, которые позволят защитить лес от недобросовестных пользователей, не ущемляя прав законопослушных граждан», — заявил Сергей Белоусов.

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