Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный31.08.2021 17:30

Стартовый комплекс Восточного прошел годовое техническое обслуживание

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили годовое техническое обслуживание технологического оборудования на стартовом комплексе космодрома Восточный.

В соответствии с комплексным графиком проведения ГТО были проверены и обслужены 52 системы, включая систему гарантийного электропитания, системы производства и хранения сжатых газов, транспортно-установочный агрегат и мобильную башню обслуживания.

Проведение Годового технического обслуживания на системах стартового и транспортного оборудования очень важно — именно от исправности этих систем зависит работа с изделием: установка и вертикализация ракеты космического назначения. Кроме того, многие системы необходимо обслуживать в короткие сроки. Так, например, вывести систему газоснабжения из эксплуатации разрешено максимум на неделю. Всего на проведение ГТО на стартовом комплексе заложено порядка двух месяцев.

Основная задача годового технического обслуживания — поддержание систем в готовности к применению по назначению. Завершающим этапом ГТО принято считать составление акта о готовности стартового комплекса к работам.

Годовое техническое обслуживание является обязательной работой для всех космодромов. Это одна из важнейших стадий жизненного цикла ракетно-космической техники. Предыдущее годовое техобслуживание технологического оборудования космодрома Восточный проводили в августе 2020 года.

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