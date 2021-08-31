Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Росмолодежь31.08.2021 06:30

Слёт «Азимут-2021» прошёл вблизи космодрома Восточный

Совет молодёжи космодрома Восточный совместно с администрацией и Молодёжным парламентом ЗАТО Циолковский организовали и провели второй туристический слёт «Азимут-2021». Основная цель мероприятия — повысить уровень экологической культуры и бережного отношения жителей Амурской области к окружающей среде.

Перед завершающим этапом, в рамках которого команды соревновались в навыках спортивного ориентирования и плоггинге (экологическое движение, в котором бег трусцой сочетается со сбором мусора), активисты провели ещё три субботника на Аргинских озёрах и на реке Пера. В мероприятиях приняли участие более 100 человек, с прилегающих территорий собрано порядка 19 000 литров мусора. По итогам соревнований лидером стала команда филиала Амурской Региональной Детско-Молодежной Общественной Организации — ВПК «Сотник».

Грант Росмолодежи на реализацию этого проекта в 2020 году выиграли молодые специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) на Всероссийском молодёжном образовательном Дальневосточном форуме «Восток» во Владивостоке.

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