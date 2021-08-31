Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика31.08.2021 08:10

Поздравляем дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Леонида Попова с Днем рождения

Сегодня, 31 августа 2021 года, свой День рождения отмечает дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Леонид Иванович Попов.

Первый космический полёт Леонид Попов совершил с 9 апреля по 11 октября 1980 года в качестве командира космического корабля «Союз-35» по программе основной экспедиции на орбитальной станции «Салют-6» вместе с Валерием Рюминым. За это время на борту станции побывали четыре экспедиции посещения, три из которых — международные экипажи с участием космонавтов Венгрии, Вьетнама, Кубы. В космосе Л. Попов и В. Рюмин провели 184 суток.

Во второй раз Леонид Попов отправился на орбиту 14 мая 1981 года в качестве командира транспортного корабля «Союз-40» вместе с гражданином Республики Румыния Думитру Прунариу. 22 мая 1981 года экипаж после 7-суточного полёта благополучно возвратился на Землю.

Третий космический полёт Леонид Иванович совершил с 19 по 27 августа 1982 года в качестве командира космического корабля «Союз Т-7» вместе с Александром Серебровым и Светланой Савицкой. Полёт продолжался 7 суток.

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, отряд космонавтов и сотрудники ЦПК поздравляют дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Леонида Ивановича Попова с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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