Поздравление Президенту Киргизии по случаю 30-летия провозглашения независимости республики

Source: President of Russia – Kremlin

«Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Налажен содержательный политический диалог, конструктивное сотрудничество на различных направлениях, а также эффективное взаимодействие в рамках Евразэс, ОДКБ и ШОС», – отметил в своем поздравлении Президент России.

Владимир Путин также выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Киргизия продолжат всемерное наращивание двусторонних связей. «Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности на евразийском пространстве», – подчеркнул глава Российского государства.

MIL OSI