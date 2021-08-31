Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-18#Союз МС-1931.08.2021 15:00

Плановая коррекция высоты орбиты МКС запланирована на 11 сентября

С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой корабля «Союз МС-18» на 11 сентября 2021 года запланирована очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в 21:54 по московскому времени будет выдана команда на включение двигателей служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС, которые проработают 27 секунд. Импульс составит 0,37 м/с. После проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции увеличится на 650 метров.

Параметры орбиты МКС после проведения корректирующего манёвра:

Период обращения: 92,93 мин.

наклонение орбиты: 51,66 град.

минимальная высота орбиты: 419,27 км

максимальная высота орбиты: 439,54 км.

Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле «Союз МС-18», а также члены экипажа корабля Crew Dragon астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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