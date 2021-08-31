О. Алексеев обсудил развитие сферы образования в Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в педагогической конференции Марксовского района.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил Марксовский район. Сенатор принял участие в образовательном форуме «PRO. Образование 20. Векторы развития».

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На традиционной педагогической конференции, которая прошла в Центральном доме культуры г. Маркса, подвели итоги прошедшего учебного года и определили направления работы на новый период.

Олег Алексеев отметил, что основной вектор развития — повышение качества образования как в городских, так и в сельских школах. Ведь именно качество знаний является одним из главных показателей результативности учительского труда.

«В прошедшем учебном году в Марксовском районе два человека набрали сто баллов по результатам Единого государственного экзамена, было 38 золотых медалистов, 12 учеников награждены знаком «За отличия в учебе», – сказал парламентарий.

В рамках проекта «Современная школа» в четырех школах района появились центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в новом учебном году откроются еще в трех учебных заведениях, сообщил сенатор.

Олег Алексеев принял участие в образовательном форуме «PRO. Образование 20. Векторы развития»

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Олег Алексеев принял участие в образовательном форуме «PRO. Образование 20. Векторы развития»

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Олег Алексеев принял участие в образовательном форуме «PRO. Образование 20. Векторы развития»

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Олег Алексеев принял участие в образовательном форуме «PRO. Образование 20. Векторы развития»

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Олег Алексеев принял участие в образовательном форуме «PRO. Образование 20. Векторы развития»

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Олег Алексеев принял участие в образовательном форуме «PRO. Образование 20. Векторы развития»

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Олег Алексеев принял участие в образовательном форуме «PRO. Образование 20. Векторы развития»

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Олег Алексеев принял участие в образовательном форуме «PRO. Образование 20. Векторы развития»

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Коснувшись темы капитального ремонта школ, Олег Алексеев отметил, что по федеральной программе в Саратовской области планируется отремонтировать 124 школьных здания, в программу вошли и учреждения Марксовского района.

Участники конференции также обсудили проблему нехватки педагогов. «Необходим комплексный подход для решения вопроса: оказывать молодым педагогам социальную поддержку, предоставлять жилье, работать с абитуриентами, которые поступают в вузы по целевому направлению», — считает Олег Алексеев.

В ходе мероприятия сенатор поздравил педагогов с наступающим учебным годом и вручил почетные грамоты и благодарственные письма.

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