Н. Семисотов: На форуме «Армия-2021» в Волгоградской области продемонстрирован высокий уровень профессионализма военнослужащих

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021» в Волгоградской области.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области в ходе поездки в регион принял участие в военно-техническом форуме «Армия-2021». Мероприятие второй год подряд состоялось на площадке центра «Патриот» в Среднеахтубинском районе.

В форуме участвовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, БочаровАндрей ИвановичГубернатор Волгоградской области начальник Волгоградского гарнизона, командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексей Горобец, представители органов власти и подразделений Южного военного округа.

На форуме продемонстрированы боевые и технические возможности вооружения Российской армии

Николай Семисотов отметил, что на форуме продемонстрированы боевые и технические возможности вооружения Российской армии, прошла отработка спецопераций, выставка новейшей военной техники. Волгоградцы и гости региона смогли ознакомиться с экспонатами, увидеть показательные выступления специальных подразделений, а также принять участие в работе интерактивных площадок.

Николай Семисотов в ходе поездки в регион принял участие в военно-техническом форуме «Армия-2021»

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Военно-технический форум «Армия-2021» на площадке центра «Патриот» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области

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Военно-технический форум «Армия-2021» на площадке центра «Патриот» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области

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Николай Семисотов в ходе поездки в регион принял участие в военно-техническом форуме «Армия-2021»

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Военно-технический форум «Армия-2021» на площадке центра «Патриот» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области

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Николай Семисотов в ходе поездки в регион принял участие в военно-техническом форуме «Армия-2021»

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«Площадка для международного форума была определена на территории Волгоградской области, где с особенным чувством помнят и чтут подвиг защитников Родины. Кроме прикладного военного значения и обмена опытом, это мероприятие несет в себе дополнительный смысл для наших граждан», — сказал Николай Семисотов.

«Мы видим высочайший уровень профессионализма личного состава Российской армии, образцы новейшей военной техники, передовые достижения оборонного сектора, и понимаем, что все это – залог мирного неба над головой, недопущения военных конфликтов и гарантия суверенитета нашей страны», — подчеркнул сенатор.

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